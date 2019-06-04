Чодуев дал большие обещания, признает ли вину Мурашев?

Вылезший из под мышки Мурашева, избранный на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев заявил, что изменит систему на 50%, как только приступит к работе.

Можно ли в это верить – покажет время. Каждый новый министр это обещает, но все мы видели, чем это заканчивалось. «Будет несколько кардинальных изменений. Возьмемся за решение проблемы экспорта, для чего откроем специальный отдел. Планируем проделать большую работу, объединив ассоциации. Обратим внимание и на перерабатывающие предприятия. Предлагаю новый проект – цифровое сельское хозяйство. Мы изменим как минимум 50% нынешнюю систему. Немало молодежи выразило намерение стать министром. Я официально предложу им сотрудничество», – сказал Чодуев.

Он отметил, что не может отвечать на критику в адрес бывшего министра Мурашева, но признает, что несет ответственность за прошлогодние недостатки в сбыте продукции. Если верить Чодуеву, который обещает кардинальные перемены в сельском хозяйстве и отсутствие трудностей в сбыте продукции, то Чодуев своими действиями покажет обоснованность критики народа адрес Мурашева и последний будет привлечен к ответственности?

Источник: газета «Факты.kg» №22 от 04.06.2019 / стр. 7, gezitter.org