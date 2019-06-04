Матраимов: Деньги переводились на благотворительные цели

Искендер Матраимов в прямом эфире "5 канала" дал комментарий по миллионам, о которой говорилось в расследовании "Азаттыка".

По его словам, фонд "Ысмайыл ата" был создан в благотворительных целях в 2014 году. Также И. Матраимов дал информацию по переведенным фонду в 2015-2017 гг. Айэркином Саймаити и Вуфули Бумаилиаму 2 338 700 долларов. Депутат опроверг это и заявил, что на адрес фонда деньги перечислялись два раза:

– Первый – 25 августа 2016 года, второй – 20 октября. В первый раз было переведено100 тыс., во второй – 99 тыс. 958,2 долларов США. На эти деньги мы оплатили контракт 76 студентов, построили мечеть, футбольную площадку. Эти деньги пошли на благотворительность, – сказал Матраимов.

Депутат обратился к автору журналистского расследования Али Токтакунову с предложением пересчитать переведенные в банк деньги.

Добавим, Али Токтакунов провел журналистское расследование об имуществе Матраимовых. В частности, заявил, что фонду "Ысмайыл Ата", носящего имя отца Матраимовых, переведено 2 338 700 долларов, а из Кыргызстана за 5 лет выведены 700 млн долларов.

Как было сказано в ходе передачи, на деньги, пришедшие фонду в период 2015-2018 гг, построена площадка для мини-футбола, мечеть и произведена оплата учебы 76 студентов.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org