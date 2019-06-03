В правительстве не понимают разницу между рекультивации земель и захоронением токсичных и радиоактивных веществ

Бишкек, “Саясат. kg”. Захоронение радиоактивных отходов, не должно приносить какой-либо урон жизни и здоровью людей, экологии и фауне в целом.

Отсутствие компетентных и профессиональных кадров горного дела и экологии в аппарате правительства, яркое свидетельство- распоряжение премьер-министра от 3 июня 2019 г. “О запрещении проведения работ…геологического изучения и разработки радиоактивных элементов (урана) ” и заявление пресс-службы кабинета министров о том, что “Запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов (урана)”.

Рекультивация земель — это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.При проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова и рекультивацией земель, соблюдение установленных экологических и других стандартов, правил и норм является обязательным.Рекультивация земель проводится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы”. При разработке месторождений полезных ископаемых (песка, гравия, угля, золота и др.), если по условиям восстановления этих земель требуется снятие плодородного слоя почвы, осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель. Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка.

Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический, биологический

Для организации приемки (передачи) рекультивированных земель, решением органа местного самоуправления создается специальная Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) Постоянной комиссии акта приемки-сдачи рекультивированных земель.

Захоронение радиоактивных отходов, не должно приносить какой-либо урон жизни и здоровью людей, экологии и фауне в целом.

Существует несколько видов борьбы с ядерными веществами, выбор которого завит от уровня опасности последнего.

Остекловывание.Сжигание.Уплотнение.Цементирование.

Цементирование могильников радиоактивных отходов является -один из самых распространённых и более безопасных видов иммобилизации радиоактивных веществ.

Химические отходы являются реальной угрозой всеобщему экологическому благополучию.Утилизация токсичных отходов должна проводиться в специализированных могильниках - выделенных участках земли, максимально удаленных от водоносных горизонтов и жилых массивов путем захоронения. К работе по захоронению по законодательству КР допускаются юридические лица, прошедшие лицензирование и имеющие специальный допуск.

Захоронение химически опасных отходов предусматриваются специальные котлованы, вырытые в грунте с определенным коэффициентом фильтрации. Регламентируется также изоляция дна, стеноки поверхности котлована, например, бетонными плитами с обязательной заливкой стыков. На золоторудном месторождении Кумтор необходима консервация хвостохранилища в объеме более 100 млн. кубов, с цементированием по периметру и по площади поверхности. Огромная площадь “зеркальной” поверхности отходов, ядовитого химического вещества цианидного происхождения, при испарении и образовании дождевых туч, наносит и будет наносить огромный вред жизни и здоровью граждан, экологии и фауне. Надо принять закон “О запрещении геологоразведочных и добычных работ не только урана, но ураносодержащих месторождений полезных ископаемых”. Правительству необходимо “заставить” и потребовать от компании “ЮрАзия”, произвести захоронение (консервацию) уранового месторождения “Таш-Булак”, а затем рекультивацию земель и полного восстановления почвы и растительности, только за счет организации по проведении геологоразведочных и разработке урана и первичного обогащения радиоактивного элемента. Незнание и непонимание разницы, между рекультивацией и захоронением, не прибавят политического “веса”,имиджу и авторитету Правительству КР.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.