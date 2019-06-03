ГАООС и ЛХ начал проводит мероприятия по предотвращению лесных пожаров

В рамках данного мероприятия сотрудники ГАООС и ЛХ совместно местными органами власти и лесными хозяйствами разрабатываются совместный план действий по оперативному реагированию на тушения лесных пожаров по взаимодействию с организациями, предприятиями, органами местного самоуправления, государственной противопожарной службой министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Кроме того, укомплектовываются оперативно-мобилизационные пожарные команды из числа работников лесной охраны и местных жителей для оперативного реагирования на случай пожара, на территории Станции охраны и защиты леса в г. Жалал-Абад и для работников государственной лесной охраны южного региона, и для работников государственной лесной охраны северных лесных хозяйств на базе Фрунзенского лесного хозяйства.

Противопожарные мероприятия проходят согласно приказа директора ГАООС и ЛХ Абдыкалыка Рустамова.

В целом к противопожарным мероприятиям из всех регионов Кыргызстана привлечены 3 тыс. 683 человек, 107 команд по тушению пожара. Задействован противопожарные инвентари: 95 огнетушителя, 532 опрыскиватель, 2 тыс. 95 лопат, 4 палатки, 1тыс. 117 топоров и 2 тыс. 48 ведер.

С начала года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 3 случаев лесного пожара на площади 3,25 га. Пожаром был охвачена лесная площадь 302 га, причиненный ущерб гослесфонду составил 184 тыс. 600 сом. По одному случаю пожара ведется работа по подсчету ущерба. При тушении пожара участвовали 150 человек, в том числе 62 сотрудника лесной охраны. Материалы по определению причин пожара переданы в правоохранительные органы.