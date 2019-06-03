Бишкек, "Саясат. kg". Взрослые 698 (87,4%) и дети 101 (12,6%).
В Центр телефона доверия для детей – 111 в сутки поступает 397 звонков, сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.
По данным ведомства с начала текущего года всего поступило 47726 звонков. Из них просили консультацию и оказание помощи – 799 человек.
Взрослые 698 (87,4%) и дети 101 (12,6%).
Директор Центра телефона доверия для детей Марина Джапаркулова рассказала, что в частности граждане обращались по вопросам семейных отношений и конфликтов, семейного насилия над женщинами, над детьми, взаимоотношения детей и родителей, учеников и преподавателей, по системе образования, медицинского обеспечения, по распространению в соцсетях интернет-игры, жалоба на сотрудников госорганов и т.д.
Географическое распределение поступивших звонков по регионам выглядит следующим образом:
- из г.Бишкек – 251 или 31,4%
- Чуйской области - 159 или 19,9%
- Ошской области – 100 или 12,5%
- Джалал – Абадской области – 107 или 13,4%
- Иссык-Кульской области – 70 или 8,8%
- Баткенской области 44 или 5,5%
- Талаской области – 35 или 4,4%
- Нарынской области – 32 или 4,0%
- Аноним – 1 или 0,1
«Из 799 звонков, по 497 обращениям даны консультации и рекомендации, 63 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 239 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», - сказала Марина Джапаркулова.
МТСР КР
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