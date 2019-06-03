В Центр телефона доверия для детей – 111 в сутки поступает 397 звонков

Бишкек, "Саясат. kg". Взрослые 698 (87,4%) и дети 101 (12,6%).

В Центр телефона доверия для детей – 111 в сутки поступает 397 звонков, сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По данным ведомства с начала текущего года всего поступило 47726 звонков. Из них просили консультацию и оказание помощи – 799 человек.

Взрослые 698 (87,4%) и дети 101 (12,6%).

Директор Центра телефона доверия для детей Марина Джапаркулова рассказала, что в частности граждане обращались по вопросам семейных отношений и конфликтов, семейного насилия над женщинами, над детьми, взаимоотношения детей и родителей, учеников и преподавателей, по системе образования, медицинского обеспечения, по распространению в соцсетях интернет-игры, жалоба на сотрудников госорганов и т.д.

Географическое распределение поступивших звонков по регионам выглядит следующим образом:

- из г.Бишкек – 251 или 31,4%

- Чуйской области - 159 или 19,9%

- Ошской области – 100 или 12,5%

- Джалал – Абадской области – 107 или 13,4%

- Иссык-Кульской области – 70 или 8,8%

- Баткенской области 44 или 5,5%

- Талаской области – 35 или 4,4%

- Нарынской области – 32 или 4,0%

- Аноним – 1 или 0,1

«Из 799 звонков, по 497 обращениям даны консультации и рекомендации, 63 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 239 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», - сказала Марина Джапаркулова.

МТСР КР