Омбудсмен: Женщина, спасаясь от насильника, сорвалась с 3-го этажа. Следователь "не верит"

К омбудсмену Кыргызстана обратился житель Бишкека с просьбой оказать правовую помощь по досудебному производству.

Дело расследуют сотрудники Свердловского РУВД Бишкека. Бишкекчанин просит, чтобы расследование проводилось законно, обоснованно, всесторонне, объективно и в соответствии с требованиями статей УК и УПК КР. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.



По словам мужчины, 2 мая 2019 года М. Э., 1982 года рождения, совершил попытку изнасилования его дочери С. С., 1988 года рождения. "Спасаясь от насильника, она пыталась спуститься с балкона 3-го этажа по водосточной трубе и сорвалась с нее, в результате чего получила множественные травмы: тупую травму груди и живота, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением и открытый компрессионный перелом левой пяточной кости", - рассказал мужчина.

"По указанному факту пострадавшая и ее родственники написали заявление в Октябрьское РУВД Бишкека о принятии законных мер к насильнику. Дело сначала было передано на исполнение следователю следственной службы Октябрьского РУВД Бишкека А. А., который не стал задерживать и допрашивать обвиняемого. Затем оно было передано следователю следственной службы Свердловского РУВД Бишкека Э. И. Он допросил М. Э. лишь в качестве свидетеля, не задержал его и не избрал ему меру пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Как сообщил отец пострадавшей, "следователь Э. И. не верит и не принимает во внимание все показания потерпевшей, которая уже шестой раз в своем заявлении, объяснительной и протоколах допросов, со 2 по 24 мая, четко и ясно заявляет, что 2 мая М. Э. пытался ее изнасиловать".

Кроме того, заявитель высказал опасения, что у обвиняемого М. Э. была и есть до настоящего времени возможность самостоятельно, а также с помощью своих родственников и знакомых воспрепятствовать объективному, справедливому, законному расследованию дела о покушении на изнасилование. Подтверждением этого, по мнению заявителя, являются волокита и затягивание ведения досудебной проверки со стороны следователей следственной службы Свердловского РУВД Бишкека.

В связи с этим заявитель попросил институт акыйкатчы оказать правовую помощь в защите прав и законных интересов его потерпевшей дочери, чтобы они были восстановлены и дело велось в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.

На основании вышеизложенного аппарат омбудсмена КР обращается к руководству Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел с просьбой взять данное дело (№03-055-2019-005380) на особый и личный контроль, а также провести должное и объективное расследование в отношении действий/бездействия следователей и руководства следственной службы Свердловского РУВД Бишкека по фактам и доводам, приведенным защитой пострадавшей С. С. на предмет исполнения или игнорирования вышеуказанными следователями норм и статей уголовного законодательства Кыргызской Республики.

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