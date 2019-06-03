Обещанный митинг против коррупции не состоялся. Карасартова объяснила почему

Запланированный на сегодня, 3 июня, митинг против коррупции не состоялся.

Информацию об этом подтвердила одна из организаторов Рита Карасартова, которая была на месте обещанного митинга.

Она напомнила, что ГУВД запретило проведение митинга на основании решения Первомайского суда с 1 по 20 июня.



"Мы - законопослушные граждане - готовы выполнять решение суда и не выходить на митинг. Но были и такие, кто готов был митинговать несмотря на запрет", - сообщила она.

На месте присутствуют около десятка сотрудников правоохранительных органов, которые напомнили о причинах ограничения митинга и возможности его переноса в парк им. Горького.

Карасартова подчеркнула, что у них по-прежнему есть требования к власти. В частности, вывести Антикоррупционную службу (АКС) из ведения ГКНБ, чтобы за нее отвечало правительство.

"Несмотря на якобы независимость АКС все равно находится под президентом. При этом борьба с коррупцией не прозрачна", - считает Рита Карасартова.

Отметим, президент неоднократно заявлял о борьбе с коррупцией, однако общество не видит реальных результатов. Одним из примеров является ситуация вокруг Раимбека Матраимова, которого обвиняют в коррупции на таможне и незаконном обогащении, однако ГСБЭП зарегистрировала заявление лишь на днях.





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