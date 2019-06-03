Из-за фейковых журналистских публикаций страдают предприниматели рынков «Мадина», «Кара-Суу» и «Дордой», - юрист о вывозе средств «черным налом» из КР в КНР

Некоторые СМИ своими фейковыми публикациями вводят общественность в заблуждение.

Об этом 3 июня 2019 года сказал юрист Муса Бейшенов на пресс-конференции в АКИpress.



Юрист М.Бейшенов выступил относительно журналистских расследований о выводе денежных средств китайскими предпринимателями. По его словам, предприниматели рынков «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина» осуществляют денежные переводы через коммерческие банки и являются легальными. Также по его информации, все переводы денежных средств контролируются со стороны Национального банка, Госфиннадзора и Финансовой полицией и никаких нарушений не было, отметил он.



«Из-за фейковых публикаций некоторых информационных агентств предприниматели опасаются, что китайские партнеры прекратят сотрудничество и отправку товаров. Бюджет государства потеряет большие денежные средства. Общественность думает, что предприниматели занимаются недобросовестной деятельностью и выводят деньги из Кыргызстана. Сегодня, наоборот, предприниматели работают официально, «чистым образом». Они поддерживают банковскую систему КР, а не так, как раньше, когда перевозили деньги в чемоданах», - прокомментировал он.



По словам генерального директора ОсОО «Мадина» Эрика Умарбаева, на территории рынка «Мадина» действуют филиалы 10 коммерческих банков и успешно проводят свою работу. «Они бы не пришли просто так, если бы предприниматели проводили какие-то недобросовестные операции. Журналистские расследования должны быть подкреплены фактами», - заключил он.



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