В Бишкеке чекисты накрыли точку продажи прослушивающих устройств

Сотрудники ГКНБ изъяли технические средства для скрытой аудио и видеосъемки

Сотрудники ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов реализации на территории Кыргызстана специальных технических средств (далее СТС), предназначенных для негласного получения информации и скрытого наблюдения, выявили лиц, причастных к незаконной реализации СТС.

Установлено, что на одном из сайтов было размещено объявление о продаже СТС для скрытой аудио-видео съемки.

Согласно санкции суда, проведен обыск по адресу жительства рекламодателя, в результате чего было обнаружено и изъято СТС.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признаку преступления, предусмотренного ст. 252 (Незаконное производство и оборот специальных технических средств) УК КР.

Пресс-центр ГКНБ



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