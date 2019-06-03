Бишкекчанка показала, во что превратили квартиру студенты из Индии  

Любовь Тихонова просит учебные заведения построить общежития для иностранных граждан
Жители многоэтажного дома в центре Бишкека жалуются на антисанитарию, которую разводят студенты-квартиранты. Видео, снятое в квартире с постояльцами из Индии, в редакцию Vesti.kg прислала жительница дома, расположенного на проспекте Манаса, Любовь Тихонова.
В видеоролике женщина запечатлела повсеместный мусор и разбросанные по полу вещи. Хотя иностранцы, похоже, недоумевают, что смутило их соседку.
- Уже несколько лет квартиры в нашем доме сдают студентам из Индии, а они не желают выполнять банальные правила жизни в многоквартирном доме и разводят антисанитарию, - поведала она. - Из-за того, что не выносят мусор, по всему дому распространяется неприятный запах. Да еще и тараканы завелись - они уже заползают в другие квартиры.
Женщина рассказала, что студенты из Индии снимают квартиры и говорят хозяевам, что там будет жить не больше четырех человек. Однако по факту в их жилье приходят спать и мыться толпы друзей.
- В нашем доме не у всех стоят счетчики на горячую и холодную воду, а это значит, что мы тоже оплачиваем их коллективное мытье, - возмутилась она. - Я не против того, чтобы граждане других стран учились у нас. Но, может, вузам стоит построить для них общежития, где они смогут жить по своим правилам? Я сняла видео, на котором видно, что в квартире антисанитария, на полу вода, которая течет в нашу квартиру.
VESTI.KG
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