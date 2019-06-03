Работникам «Электрических станций» начислили вознаграждения на 29 млн сомов больше положенного

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в компании
Счетная палата провела плановый аудит в ОАО «Электрические станции» за 2017 год, в результате чего установлено завышение объемов выполненных ремонтно-строительных работ на ТЭЦ города Ош, Ат-Башкинской ГЭС и Предприятии строящихся ГЭС на общую сумму 627,8 тыс. сомов. Из них 447,9 тыс. сомов – завышение объемов строительно-монтажных работ в Предприятии строящихся ГЭС - восстановлены путем уменьшения кредиторской задолженности ОАО «Нарынгидроэнергострой» на аналогичную сумму.
Также в нарушение Положения «О выплате вознаграждения по итогам работы за год» работникам ОАО «Электрические станции» при наличии роста уровня дебиторской и кредиторской задолженностей на конец года, начислены вознаграждения больше полагаемого объема на 29,1 млн сомов. В том числе: по ТЭЦ г.Бишкек – 8,8 млн сомов, ТЭЦ г.Ош – 1,7 млн сомов, Каскад Токтогульских ГЭС – 8,1 млн сомов, Предприятие строящихся ГЭС – 5,3 млн сомов, Камбаратинская ГЭС-2 – 1,7 млн сомов, Ат-Башинская ГЭС – 730,1 тыс. сомов, аппарат ОАО и центральные производственные службы – 2,8 млн сомов.
В филиалах Общества числятся неликвидные товары на конец 2017 года в сумме 80,2 млн сомов.
По итогам аудита руководству ОАО предписано рассмотреть результаты аудита и устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки.
Пресс-служба Счетной палаты
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!