Депутат о памятнике Ассоль Молдокматовой: Она действительно внесла свой вклад в культуру

Мэрия Бишкека пока не рассматривает предложение российского скульптора

В Бишкеке нужно установить памятник в честь общественного деятеля Ассоль Молдокматовой. С таким предложением на недавней пресс-конференции выступил глава ассоциации скульпторов России Иван Дубровин.

По его словам, произведение будет не просто образом самой Молдокматовой, а местом, куда люди смогут приходить и вдохновляться, разговаривать и просить помощи.

По словам экс-министра культуры КР, депутата Жогорку Кенеша Садыка Шер-Нияза, установить памятник будет непросто. Для этого инициаторам необходимо получить разрешение спецкомиссии.

- Как мне известно, памятники можно устанавливать лишь народным героям, - пояснил он Vesti.kg. - А для утверждения других скульптур создается специальная комиссия. Что касается Ассоль Молдокматовой, то она действительно внесла свой вклад в развитие культуры. А будет ли увековечена ее память, покажет история.

Российский скульптор в ходе своего выступления также обратился к мэрии Бишкека с предложением выбрать место для монумента.

В городской администрации тем временем сообщили Vesti.kg, что предложение Дубровина не рассматривается.

- Мы не рассматриваем устные заявления, озвученные в СМИ, - ответила общественный советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

VESTI.KG