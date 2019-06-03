Депутат о памятнике Ассоль Молдокматовой: Она действительно внесла свой вклад в культуру

Мэрия Бишкека пока не рассматривает предложение российского скульптора
В Бишкеке нужно установить памятник в честь общественного деятеля Ассоль Молдокматовой. С таким предложением на недавней пресс-конференции выступил глава ассоциации скульпторов России Иван Дубровин.
По его словам, произведение будет не просто образом самой Молдокматовой, а местом, куда люди смогут приходить и вдохновляться, разговаривать и просить помощи.
По словам экс-министра культуры КР, депутата Жогорку Кенеша Садыка Шер-Нияза, установить памятник будет непросто. Для этого инициаторам необходимо получить разрешение спецкомиссии.
- Как мне известно, памятники можно устанавливать лишь народным героям, - пояснил он Vesti.kg. - А для утверждения других скульптур создается специальная комиссия. Что касается Ассоль Молдокматовой, то она действительно внесла свой вклад в развитие культуры. А будет ли увековечена ее память, покажет история.
Российский скульптор в ходе своего выступления также обратился к мэрии Бишкека с предложением выбрать место для монумента.
В городской администрации тем временем сообщили Vesti.kg, что предложение Дубровина не рассматривается.
- Мы не рассматриваем устные заявления, озвученные в СМИ, - ответила общественный советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.
VESTI.KG
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