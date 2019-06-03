Жанар Акаев, депутат ЖК: «Сделал Жээнбекова президентом, твердя «мой друг должен стать президентом»

Говоря открыто, я не знаю, на основании какой статьи Свердловский районный суд возбудил уголовное дело на Дамира Мусакеева.

- До этого было возбуждено уголовное дело на Дамира Мусакеева по статье «Незаконное обогащение», но осужден на 5 лет лишения свободы по статье «Злоупотребление должностным положением». О чем это говорит?

- Говоря открыто, я не знаю, на основании какой статьи Свердловский районный суд возбудил уголовное дело на Дамира Мусакеева. Но Дамира Мусакеева надо было водворить не в СИЗО-1, а в СИЗО ГКНБ. По какой причине повезли в СИЗО-1? Значит, здесь есть какой-то подвох. Если на то пошло, Дамира мырзу надо было не лишать свободы на 5 лет, а сотрудникам ГКНБ вызвать его на допрос. Потому что Дамир не трус, не тот джигит, чтоб сбежать. Он подчиняющийся закону джигит, ведущий работу в рамках закона. Я уверен, он в рамках закона докажет свою невиновность.

- Как говорится, два великана дерутся, между ними погибает муха. Не подвергает ли гонениям сегодняшняя власть кадров Алмазбека Атамбаева?

- И так можно сказать. Но этот вопрос надо задать не мне, а самому Алмазбеку Атамбаеву. Ведь Алмазбек Шаршенович допустил нарушение закона на президентских, парламентских выборах. Отчуждал своих оппонентов, применял силу, твердил «мой друг должен стать президентом», посадил Жээнбекова на президентский трон. Это вина самого Алмазбека Атамбаева.

- Тогда почему в то время вы не смогли сказать в глаза Алмазбеку Атамбаеву о его недостатке?

- Команда, члены партии Алмазбека Атамбаева ввели меня в партию упрашиваниями. Это было причиной моего выбора политической партии СДПК на парламентских выборах. Поэтому я не был членом партии. Я не умолял Алмазбека Шаршеновича «возьмите меня к себе на выборах». Я потащил партию вперед. Чтоб не быть голословным, если до этого в городе Оше партия СДПК собрала 3 тысячи голосов, то на выборах с моим участием получила 30 тысяч голосов. Став депутатом Жогорку Кенеша, я заходил к Алмазбеку Шаршеновичу, говорил о допускаемых больших недостатках. В последний мой приход он сильно кричал на меня, мы простились с ним в плохом состоянии.

- Хватит сил у сегодняшней власти на схватку с Раимом Матраимовым?

- Говоря открыто, я не знаю о личных отношениях между Матраимовыми и Жээнбековыми. Если скажут о необходимости проверки ГКНБ, Финансовой полиции, то надо проверить.

- В политической среде начали ходить разговоры, что Матраимовы примут участие в парламентских выборах 2020 года. Говорят также, что и вы придете с той партией?

- По-моему, Матраимовы не будут участвовать в парламентских выборах. Но карасуйский народ вроде поддерживает Матраимовых.

- Не идет ли борьба с коррупцией избирательным путем?

- По-моему, в борьбе с коррупцией имеют место политические окраски.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №20 от 31.05.2019/стр.3