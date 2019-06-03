Кто «слил» компромат «Азаттыку». По следам расследования — факты, версии, прогнозы

Журналисты «Азаттык» обнародовали свое расследование о выводе порядка 700 миллионов долларов из Кыргызстана с 2011 по 2017 год через различные схемы.

Как утверждают расследователи – прослеживается связь этих денег с братьями Матраимовыми.

Краткий пересказ.

В видеосюжете, непосредственно проводивший расследование журналист «Азаттык» Али Токтакунов показал банковские «платежки» о переводе за границу 250 миллионов долларов, через фирму «Абдыраз» и гражданина Китая Айэркина Саймати. Именно Саймати и его супруга, тоже гражданка Китая Вуфули Бумайлиям перечислили более 2 миллионов долларов из Турции на счет благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова. Сам Саймати с 2017 года находится в международном розыске за мошенничество (якобы взял у кого-то и не вернул 3 миллиона долларов). Так же журналист продемонстрировал фотографии упакованных в пластиковые мешки пачек денег и слитков, похожих на слитки золота, и они предположительно также вывезены из Кыргызстана через границу курьерами. Согласно банковским документам, миллионы переводились в 13 стран по всему миру, в основном в компании, названия которых начинаются на «АКА». Как утверждает «Азаттык», две из них, компании AKA Petroleum GMBH и AKA IMMOBILIEN GMBH связаны с Матраимовыми, хотя и зарегистрированы на других людей. В частности, учредителями AKA Petroleum GMBH, зарегистрированной в Мюнхене, числятся Хабибула Абдукадыр и Кудрат Нурмамат. В Кыргызстане AKA Petroleum GMBH вместе с неким Касымом Курбановым учредили фирму АКА Минеразл энд Майнинг. В 2017 году эта фирма совместно с Хуавэй хотела реализовать проект «Безопасный город», но что-то пошло не так и правительство Сапара Исакова прекратило сотрудничество с АКА Минеразл энд Майнинг и Хуавэй. Кроме этого, АКА Минеразл энд Майнинг пыталась приобрести «Мегаком». А еще AKA Petroleum GMBH владеет лицензией на разработку сурьмяного месторождения Кассан в Джалал-Абадской области, приобретенную через фирму «Терексай жаштары» в 2014 году. Другая фирма, AKA IMMOBILIEN GMBH, тоже зарегистрирована в Мюнхене и владела до 2017 года кыргызстанской фирмой ОсОО «АвтоСтолица». Одним из учредителей этой фирмы числилась так же и супруга Искандера Матраимова — Минавар Жумаева. В Бишкеке ОсОО «АвтоСтолица» имеет в аренде участок земли по улице Ибраимова, где сейчас находится торговый центр «Эльдорадо». В один из офисов «Эльдорадо» недавно переехала редакция газеты «Супер-Инфо», по слухам выкупленная Матраимовыми у ее основателя Кылычбека Султана за 2 миллиона долларов США. Кроме этого, в расследовании «Азаттык» приводятся свидетельства монополизации братьями Матраимовыми грузо-транспортных перевозок из Китая в Узбекистан через влияние на южную таможню.

Nota bene.

Все банковские операции, документальное подтверждение которых продемонстрировал журналист «Азаттык» производились с 2011 по 2017 год. То есть во времена президентства Атамбаева. В условиях нашей страны, и это, к сожалению, аксиома, контроль за таможней и получение многомиллионных «откатов» невозможно без участия и согласия со стороны первого лица в государстве. К тому же, в указанный в расследовании период, когда выводились деньги, председателем таможни был приближенный к Атамбаеву Кубанычбек Кулматов. Без согласования с властью и без «откатов» на самый верх, проворачивать коррупционные схемы с многомиллионными суммами Райымбек Матраимов не мог.

Кто и зачем «слил» компромат «Азаттыку»?

Существует несколько версий на этот счет и это не менее любопытно, чем само расследование.

Версия №1.

Компромат «слили» спецслужбы по указанию власти, чтобы у Жээнбековых был «железный» повод избавиться от Матраимовых.

В пользу этой версии говорят следующие факты:

Банковские документы, а так же фотографии слитков, похожих на золото и пачек денег могли предоставить журналистам только те, кто был, если «не в теме», то, по крайней мере, имел отношение к коррупционным схемам, и выполнял, возможно, роль курьера. Либо сотрудники соответствующих структур, в частности, финансовой разведки, либо ГКНБ.

К банковским документам имеют доступ сотрудники банка и непосредственно, клиент. Так же, банк может предоставить бинковскую информацию и копии платежных поручений только по запросу правоохранительных органов, но никак не по запросу журналистов. Причем запрос должен быть обоснован. В противном случае — это нарушение банковской тайны и за ее разглашение предусмотрена уголовная ответственность. Но обо всех подозрительных трансакциях свыше 20 тысяч долларов банк обязан информировать финансовую разведку, которая может начать расследование по факту.

Скорее всего, у Жээнбековых есть связь с Матраимовыми. Степень близости оценить сложно. Пока мы не слышали откровений со стороны Матраимовых, о том, что кто-то из Жээнбековых бывал у них дома, пил чай и получал благословение. Но, вполне возможно, что Жээнбековы даже чем-то обязаны Матраимовым.Например за помощь разного характера во время президентской компании. Поэтому сейчас, хотя бы из чувства благодарности, Сооронбаю Жээнбекову нелегко начать жесткое преследование Райыма Матраимова, как того требует общественность. Но на фоне разворачивающейся пиар — компании против Матраимовых Жээнбеков начал терять рейтинг. И он это знает и понимает. Поэтому, если будет найден «железный» повод избавиться от Райыма, то Жээнбеков, скорее всего сделает это. И таким поводом вполне может стать расследование «Азаттыка».

Версия №2

Компромат «слили» спецслужбы по указанию власти, но для того, чтобы вынудить уйти в отставку премьер-министра.

Эта, пожалуй, самая популярная версия в социальных сетях. Но, цель представляется сомнительной. Мухаммедкалыя Абулгазиева можно было отправить в отставку и по итогам скандала с «КТ Мобайл».

Версия №3

Компромат «слили» спецслужбы, но не наши, а американские, российские или казахские.

Конечно, эти предположения больше из разряда конспирологии. Ее последователи аргументируют это тем, что «Азаттык» финансируется Госдепом США. Но вот какое дело Америке до клана Матраимовых? Не очевиден и интерес русских в этом скандале. Более-менее заслуживает внимания версия о возможном участии казахских спецслужб в передаче информации журналистам. Учитывая, что именно казахская сторона спонсировала и поддерживала информацией некоторые антиатамбаевские проекты, после хамских высказываний Атамбаева – президента в адрес Елбасы, в этот раз казахи тоже, возможно, воспользовались ситуацией, чтобы насолить экс-президенту. Ведь все, о чем рассказали азаттыковцы, выпадает именно на период президентства Атамбаева.

Версия №4

Компромат попал в руки журналистов от Атамбаева. Несмотря на то, что все манипуляции с деньгами и так далее, о которых рассказывает расследование «Азаттык» происходили во время президентства Атамбаева, последний мог и не задумываться о последствиях для него. Или быть уверенным, что его это не коснется, потому что развернутая им антирайымовская кампания принесла свои дивиденты. На второй план ушли те факты, что Райым Матраимов работал именно при Атамбаеве и был, фактически, его ставленником, а при Жээнбекове Райым-миллион не работал ни дня. И то, что весь клан Матраимовых поднялся тоже при президенте Атамбаеве, а вовсе не при президенте Жээнбекове. Сегодня народ про это не вспоминает. Главное укор в адрес Жээнбекова — это «почему проверка законности обогащения Райыма Матраимова длится уже больше полгода, а результатов нет». И это обозначает в общественном восприятии, что Жээнбеков покрывает Матраимова. И именно за это Сооронбай Жээнбеков должен поблагодарить Атамбаева, которому удалось мобилизовать общественное мнение против Матраимовых и «привязать» их к Жээнбекову. Поэтому, чтобы нанести еще один удар по Жээнбекову, Атамбаев, конечно не сам, через посредников, «слил» компромат журналистам. Возможно бумаги находились, например, у Икрама Илмиянова, который, решал многие вопросы во времена президентства Атамбаева и, как говорят, курировал, в том числе и денежные потоки от таможни в сторону 7 этажа Белого дома. А возможно и у Абдиля Сегизбаева. В пользу этой версии говорит и очень «своевременное» открытое заявление из тюрьмы Сапара Исакова, где немного фактов, но зато эмоции, которые оно вызывает, тоже не в пользу Жээнбекова. Единственное, что запомнил народ – это то, что какой-то толстосум, связанный с Матраимовыми, ходит с президентской охраной и с просьбой его принять, Исакову звонил сам Жээнбеков. Значит вот она, доказанная связь Матраимовых и Жээнбековых. Так же, в пользу версии о передаче документов «Азаттыку» командой Атамбаева говорит и то, что информационное сопровождение расследования со стороны атамбаевских СМИ и «фабрики троллей» было намного оперативнее и продуманнее, чем реакция команды Жээнбекова.

Возможные сценарии развития ситуации.

Власть попытается «замолчать» тему. Временно это может сработать. Лето, жара, предстоящие каникулы у депутатов и отпуска. Но к осени, тема Райыма опять всплывет и ее нужно будет решать. Не даст ее похоронить и команда Атамбаева.

Власть попытается переключить внимание общественности действуя исключительно в медиа пространстве (представляется маловероятным, учитывая профессионально слабый пиар-сектор команды президента). К тому же политтехнологи Атамбаева уже использовали метод «гнилой селедки» при формировании негативного образа Райыма -миллиона для его привязки к Жээнбековым. А все грамотно используемые приемы «черных политтехнологий» и «черного пиара» работают на уровне глубоких психологических механизмов и формируют такие установки, которые снять простыми логичными доводами очень трудно, если не невозможно.

Власть будет заявлять о преследовании Райыма Матраимова, поиске источников его доходов и так далее. Возможно даже будет заведено уголовное дело против него. Регулярно в медиа-пространстве будут выдаваться материалы, построенные по принципу премьер или президент потребовал от руководителя финразведки, ГСБЭП, АКС и т.д. ускорить, привлечь, наказать и т.п.,но на деле ничего делаться не будет. Будут оттягивать принятие кардинальных мер до парламентских выборов. До тех пор, пока Матраимовы не получат индульгенцию, как кандидаты в депутаты или чтобы иметь способ повлиять на решение братьев о спонсорстве той или иной партии.

Возможно Матраимовы, которые сейчас, как они утверждают, готовят ответ на расследование «Азаттыка», смогут представить убойный компромат на других политиков, который переключит фокус негатива в общественном сознании на других персон. Одновременно с этим Ислам Матраимов уйдет с должности начальника управления внутренних расследований ГСБЭП, а Искандер Матраимов – с поста заместителя председателя комитета по правопорядку, противодействию коррупции и борьбе с преступностью Жогорку Кенеша, что поможет снизить накал страстей вокруг клана.

Президент будет действовать комплексно. Вспомнит знаменитый принцип Ли Куан Ю: «Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что». И претворит его в жизнь и объявит о кардинальной реформе таможни. Например, как в Грузии, где таможня вообще не является фискальным органом.

Аналитическая группа Elgezit.kg.

Источник: Elgezit.kg.