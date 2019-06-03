Приехавшие из Афганистана кыргызы в Нарыне выживают сбором картона

В общественных сетях появились фотографии собирающих коробки на городских базарах этнических кыргызов, переселенных властью 1,5 года назад из Афганистана в Нарын.
Один из афганских кыргызов Жайчибек Абдикарим уулу сказал, что в последние 3 месяца они вдвоем с тестем собирают картонную бумагу и на заработанные деньги покупают продукты питания. С его слов, из-за того, что местная власть не создала им условий для трудоустройства, они собирают и продают картонную бумагу.
«Байке по имени Нурлан, запустивший в работу столовую в одном из торговых центров, купил весы. Взвешиваем на тех весах каждый день, подсчитываем, сколько килограммов вышло, записываем. Ежедневно собирается примерно 30-40 килограммов», - говорит Абдикарим уулу.
Оказывается, всю собранную картонную бумагу они сдают владельцу столовой, а Нурлан отправляет ее в Бишкек, поступившие деньги отдает памирцам.
Сотрудница областной власти Ж.Тбраева отмечает, что сбор картона тоже «труд», и далее разъяснила: «У нас в Нарыне тоже есть горожане, собирающие макулатуру на мусорных полигонах, базарах. Они выполняют посильную для себя работу. Здесь нет ничего постыдного, это чистый-адал труд».
Сейчас в Нарынской области проживает 10 семей памирских кыргызов. Государство им предоставляет социальные пособия и средства на питание, что составляет в месяц 7000 сомов денег.
Источник: газета «Жаны ордо» №18 от 31.05.2019/стр.2, gezitter.org
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