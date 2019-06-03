Мать госпитализированного Текебаева приехала в Бишкек

Сегодня, 2 июня, прибыла мать лежащего в больнице политика Омурбека Текебаев.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке пользователь Чынгыз Сатаров.

Он опубликовал фотографию Тиллы апа в инвалидной коляске в сопровождении еще одного сына и написал пост: "Образцовая Тилла эне приехала получить известия о своем сыне Омурбеке Чиркешовиче. Тилла эне, спасибо вам, за то что воспитатали такого сына, посвятившего себя народу, да будет удовлетворен Аллах! Тилла эне, крепкого вам здоровья и долгой жизни! Оомийин".

Позавчера заключенный лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев был переведен из исправительной колонии №47 в Национальный центр кардиологии и терапии.

Во исполнение решения парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Минздравом была создана медицинская комиссия для наблюдения за состоянием здоровья, обследования и лечения Омурбека Текебаева.

В этой связи Текебаев был переведён из тюрьмы в Национальный центр кардиологии и терапии для обследования и коррекции лечения.

Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев и его однопартиец Дуйшонкул Чотонов в 2017 году были обвинены по статье "Коррупция" на основании показаний российского гражданина Леонида Маевского, заявившего о даче взятки в 1 млн долларов, и осуждены на 8 лет тюрьмы. Текебаев и Чотонов отвергают обвинение и называют дело политическим преследованием.

Верховный суд 3 мая этого года рассмотрел дело О. Текебаева и Д. Чотонова и оставил судебный приговор без изменения.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org