На кыргызско-узбекской границе ранен гражданин РУз, не подчинившийся пограничникам

31 мая, в местности Тогуз-Булак Араванского района Ошской области КР произошел пограничный инцидент с применением оружия.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, пограничники обнаружили вблизи границы две автомашины Республики Узбекистан, которые проигнорировали требование остановиться. «Пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако автомашины продолжили движение, и пограничный наряд Кыргызстана был вынужден применить оружие по колесам автотранспорта, в результате чего один гражданин Узбекистана получил ранение», - отмечает ГПС.

Как отмечается, раненный был доставлен в Мархаматскую районную больницу Узбекистана. «По данному инциденту незамедлительно состоялся телефонный разговор председателя Государственной пограничной службы с заместителем председателя СГБ – командующим пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан, в ходе которого главы пограничных ведомств приняли решение о направлении в район инцидента пограничных представителей для проведения совместного расследования», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день из 1378 километров границы между Кыргызстаном и Узбекистаном согласовано лишь 1170 километров. В 2018 году было заявлено, что все работы по уточнению спорных участков завершены, но процесс делимитации и демаркации продолжается до сих пор. Рабочие группы обеих республик постоянно проводят встречи и переговоры.