ГАООС и ЛХ: Заявление Счетной палаты о том, что 234 млн. 900 тыс. сомов составляют потери бюджета из-за отсутствия должного контроля, не соответствует действительности

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) опровергает информацию Счетной палаты о том, что потери бюджета из-за отсутствия должного контроля за полнотой поступления сборов при въезде на территорию страны от транспортных средств иностранных государств за загрязнение окружающей среды составляют 234 млн. 900 тыс. сомов.

Плата за въезд уплачивается через платежные терминалы или банковские учреждения, при их отсутствии, плата осуществляется таможенными органами.

В связи со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, а также с вступлением в силу Договора о присоединении КР в Евразийский экономический союз от 28 мая 2014 года «Об упразднении таможенных постов на кыргызско-казахстанском участке государственной границы», с августа 2015 года взимание платы за загрязнение окружающей среды на данном участке никем не осуществляется.

Взимание платы на кыргызско-казахстанской границе должно осуществляться сотрудниками экологических постов в соответствии с «Положением об экологических постах ГАООС и ЛХ», утвержденного постановлением Правительства КР за № 702 от 09.10.2015 года. Но, к сожалению, с 2015 года не решены и не согласованы правовые аспекты укомплектования экологических постов по причине введения моратория на увеличение штатной численности государственных органов.

Напомним, что в связи с постановлением Правительства КР за №19 от 28 января 2019 года «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства КР», утратило силу «Временное положение о порядке взимания платы за загрязнение окружающей среды при въезде транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызской Республики» за №675 от 17 декабря 2013 года, где необходимо учесть выпадение из государственного бюджета средств в минимальном размере 100 млн. сом в год, поступающих за въезд транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызстана на границе с Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем.

Общий объем поступивших средств за въезд транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызстана на аккумуляционный счет ГАООСиЛХ за 2018 год составил 100 млн. 601 тыс. сом.