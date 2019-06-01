Министр труда и социального развития Кочкоров поздравил воспитанников ДРЦ "Умут - Надежда"

Бишкек, "Саясат. kg". В предверии Международного дня защиты детей 1 июня, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров поздравил и вручил подарки воспитанникам Детского реабилитационного центра “Умут – Надежда”.

В поздравительной речи министр отметил, что Дети – это наше будущее! Они постоянно нуждаются в поддержке со стороны родителей и взрослых. “Уверен, чем больше мы будем уделять внимание детям, особенно на правильное их воспитание, на обеспечение достойного образования, то в будущем мы сможем построить сильное государство”, - сказал Улукбек Кочкоров.

Он также отметил, что ДРЦ “Умут – Надежда” 30 лет тому назад был создан гражданкой Германии и на протяжении многих лет поддерживается немецкой стороной. Кроме этого он подчеркнул, дети, получающие социальные услуги в центре должны быть охвачены также и государственной поддержкой.

“Оказалось, что в центре имеются дети, которые по неопределенным причинам не получают государственные пособия. В этой связи я поручил сотрудникам Министерства в рамках законодательства назначить детям пособия, а также за каждым ребенком закрепить персонального ассистента”, - сказал он.

В ходе визита министр осмотрел комнаты, где дети получают реабилитационные услуги, обучаются, отдыхают.

В центре на сегодняшний день обслуживаются 75 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 30 детей живут на постоянной основе.

Для информации. Детский реабилитационный центр “Умут-Надежда” – это общественная, благотворительная организация, целью которой является инклюзия детей с ОВЗ, которые остались за бортом существующей системы образования. На данный момент ДРЦ работает в следующих направлениях: