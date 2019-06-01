Бишкек, "Саясат. kg". В предверии Международного дня защиты детей 1 июня, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров поздравил и вручил подарки воспитанникам Детского реабилитационного центра “Умут – Надежда”.
В поздравительной речи министр отметил, что Дети – это наше будущее! Они постоянно нуждаются в поддержке со стороны родителей и взрослых. “Уверен, чем больше мы будем уделять внимание детям, особенно на правильное их воспитание, на обеспечение достойного образования, то в будущем мы сможем построить сильное государство”, - сказал Улукбек Кочкоров.
Он также отметил, что ДРЦ “Умут – Надежда” 30 лет тому назад был создан гражданкой Германии и на протяжении многих лет поддерживается немецкой стороной. Кроме этого он подчеркнул, дети, получающие социальные услуги в центре должны быть охвачены также и государственной поддержкой.
“Оказалось, что в центре имеются дети, которые по неопределенным причинам не получают государственные пособия. В этой связи я поручил сотрудникам Министерства в рамках законодательства назначить детям пособия, а также за каждым ребенком закрепить персонального ассистента”, - сказал он.
В ходе визита министр осмотрел комнаты, где дети получают реабилитационные услуги, обучаются, отдыхают.
В центре на сегодняшний день обслуживаются 75 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 30 детей живут на постоянной основе.
Для информации. Детский реабилитационный центр “Умут-Надежда” – это общественная, благотворительная организация, целью которой является инклюзия детей с ОВЗ, которые остались за бортом существующей системы образования. На данный момент ДРЦ работает в следующих направлениях:
- Консультация родителей, педагогов и терапевтов по вопросам терапии, организации и работе групп взаимопомощи;
- Организация и предоставление подходящих помещений для проведения лечебно-педагогической и терапевтической работы;
- Обучение специалистов на специализированных семинарах по лечебной педагогике для работы и терапии детей с множественными, различными формами ограниченных возможностей здоровья.
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