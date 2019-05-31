Расследование дела против экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева завершено

Генпрокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в суд

Генпрокуратура Кыргызской Республики 29 мая утвердила обвинительный акт, и уголовное дело в отношении Дуйшенбека Зилалиева направлено в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу.

ГСУ ГКНБ окончило расследование уголовного дела по подозрению Зилалиева в совершении преступления, предусмотренного ст.323 ч.2 п.1,2 УК КР, по факту незаконного обогащения.

Зилалиев подозревается в том, что в период с 2010 по 2017 годы, занимая различные руководящие должности в государственных структурах, в том числе заместителя секретаря секретариата Совета обороны, директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам, председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, вице-премьер-министра и председателя Фонда по управлению госимуществом приобрел имущество, стоимость которого превышает его официальные доходы, подтвержденные законными источниками за пять полных лет.

Пресс-центр Генпрокуратуры

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