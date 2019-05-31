«С Атамбаевым надо бороться, показав, как вы хорошо кормите народ…»

Вчера в ходе своего выступления в Жогорку Кенеше депутат Ирина Карамушкина обратилась к коллегам с просьбой обратить внимание на то, что сегодня идет разрушение демократического института.

- Обращаюсь к законодательному органу власти, потому что именно депутатский корпус несет ответственность за принятие законов и контроль за их исполнением, - сказала она. - Я не собираюсь никого учить, так как здесь сидят политики с высшим образованием и прекрасно понимают, что происходит в стране. И главное - за молчаливым согласием, за сохранением чувства собственного комфорта парламентариев в республике идет не просто борьба между командами двух президентов, идет борьба против системы законности. И те, кто хочет отомстить Атамбаеву, сажая по надуманным обвинениям, ошибаются. Они рушат все устои демократии и привели к провалу судебной системы, так как судьи выполняют лишь заказ.

Вместе с тем Карамушкина рассказала, как руководству страны следует бороться с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

- Против Атамбаева надо бороться, показав лучшие показатели в экономике, инвестициях, стройте лучшие дома, города превратите в сады. И тогда вы покажете, что работаете лучше него, - добавила она.

В заключение депутат подчеркнула, что арест экс-главы 9-й службы ГКНБ, личного телохранителя Атамбаева - Дамира Мусакеева - был заказным.

- Раньше максимум снимали с должностей и разбирались комиссионно. Никого не сажали, - заключила она.

Vesti.kg

Источник: газета «Айгай пресс» №18 от 31.05.2019 / стр. 5, gezitter. org