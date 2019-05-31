Молдокматов: Пришло время для роспуска парламента

Возникло основание для досрочного роспуска Жогорку Кенеша, заявил в интервью радио "Марал" председатель партии "Замандаш" Жениш Молдокматов.

"Отдельные фракционные лидеры тоже говорят, что пришло время распустить парламент. После расследования по Райымбеку Матраимову депутаты, в особенности посетившие той Матраимовых, должны сдать свои мандаты и уйти. Но им не хватит воли и решимости сделать такой шаг", - говорит Молдокматов.

По его словам, Жогорку Кенеш смотрит в глаза президенту Сооронбаю Жээнбеков и бессилен.

"Если 50 из народных избранников в парламенте будут сильными, то президент будет с ними работать, потому что он тоже хочет, чтобы парламент был сильным. Дополнительно к этому парламент не спрашивает с правительства по данным кабмину поручениям. Вице-премьер-министры не являются на отдельные комитетские заседания", - отметил Молдокматов.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org