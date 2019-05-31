Сват Жээнбекова, мэр Тагаев обматерил журналистов

Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев, известный как сват Асылбека Жээнбекова
Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев, известный как сват Асылбека Жээнбекова - депутата Жогорку Кенеша, младшего брата президента, вместе с главой Сузакского района обматерил журналистов Джалал-Абадской областной телерадиокомпании, будучи крайне возмущенными. Распространилась соответствующая аудиозапись. Можно заметить, как они были недовольны материалами ЖТРК, где критикуется деятельность местной власти.
Источник: газета «Фабула пресс» №18 от 31.05.2019 / стр. 5, gezitter. org
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