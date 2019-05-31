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Таможенные органы Кыргызстана поставят под видеонаблюдение

Таможенные органы Кыргызстана поставят под видеонаблюдение.

Об этом сообщил портал госзакупок.

 

Камеры и видеорегистраторы планируют установить в пунктах таможенного контроля в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Баткене, Таласе, Нарыне, Токмаке, Балыкчи, селах Нижняя Ала-Арча и Ленинском, а также в международном аэропорту «Манас».

 

На покупку камер для таможенных органов потратят 8,1 миллиона сомов.

     

 

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/119268/ 

           

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