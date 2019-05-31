Невестка премьер-министра просит принять меры в отношении Евгении Строковой

Таалайгуль Сабырбекова просит комитет Жогорку Кенеша по этике принять меры в отношении депутата Евгении Строковой за намеренное очернение и распространение ложной информации о ней и ОФ «Эргене».
Об этом Таалайгуль Сабырбекова сообщила 24.kg.
«Я выражаю протест против того, что она, используя свое положение и полномочия как депутат, злоупотребляет и превышает свои полномочия по неизвестным мне причинам», — написала она.
«Я прошу госпожу Евгению Строкову дать опровержение по каждому пункту ее обвинения, поскольку я не имею отношения к проведению акций в защиту подозреваемых врачей, кроме того, что я выразила свое личное мнение, используя свое конституционное право на свободу слова и выражение мысли, я никогда не вмешивалась в кадровые вопросы Министерства здравоохранения КР. Я прошу депутата обосновать, почему мое членство в попечительском совете НЦОГ является незаконным, согласно какому пункту какого закона», — говорится в обращении.
В случае неудовлетворения этих условий Таалайгуль Сабырбекова обратится в правоохранительные и судебные органы.
Напомним, накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку врачей, проходящими по делу Азиза Батукаева, стоит невестка премьер-министра, глава фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/119289/
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