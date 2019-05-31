Ажыке, надеющийся вернуться в политику

Как обычно бывает, с приближением выборов активизируются те, кто способен повести за собой хотя бы четырех человек.

Эти несчастные озираются по сторонам, надеются, что какой-то телеканал их пригласит. Интересно то, что есть у нас телеканалы, которые «любят» их. Они же хотят любыми способами завоевать внимание общественности. А как на счет того, что практикующие многоженство сидят, умничают, словно знают все тонкости мусульманства.

Турсунбай Бакир уулу остался за бортом, но прочувствовал, что ситуация благосклонна к нему. Поэтому и активизировался. Характеризует нынешнюю ситуацию так, будто все повидал. Конечно, пользуется моментом, чтобы ущипнуть тех, кто нелестно о нем отзывается. Не брезгует в своем интервью задеть бывшего президента и бывшего омбудсмена. Знающие об этом, специально задают наводящие вопросы. Это приводит к тому, что он достаточно долго изливает свои «проблемы». К слову, не оборвавший связи с политикой ажыке в последнее время начал говорить о том, что будет участвовать на предстоящих выборах. Конечно, возникает вопрос – сможет ли он пробудить забуксовавшую партию ЭРК? Кто знает, может найдется человек, который воплотит в жизнь сновидения этого лидера. Помните, в какую страну он отправился в прошлом году и с кем встретился?

Источник: газета «Ачык Соз» №20 30.05.2019 / стр. 5, gezitter. org