Ажыке, надеющийся вернуться в политику

Как обычно бывает, с приближением выборов активизируются те, кто способен повести за собой хотя бы четырех человек.
Эти несчастные озираются по сторонам, надеются, что какой-то телеканал их пригласит. Интересно то, что есть у нас телеканалы, которые «любят» их. Они же хотят любыми способами завоевать внимание общественности. А как на счет того, что практикующие многоженство сидят, умничают, словно знают все тонкости мусульманства.
Турсунбай Бакир уулу остался за бортом, но прочувствовал, что ситуация благосклонна к нему. Поэтому и активизировался. Характеризует нынешнюю ситуацию так, будто все повидал. Конечно, пользуется моментом, чтобы ущипнуть тех, кто нелестно о нем отзывается. Не брезгует в своем интервью задеть бывшего президента и бывшего омбудсмена. Знающие об этом, специально задают наводящие вопросы. Это приводит к тому, что он достаточно долго изливает свои «проблемы». К слову, не оборвавший связи с политикой ажыке в последнее время начал говорить о том, что будет участвовать на предстоящих выборах. Конечно, возникает вопрос – сможет ли он пробудить забуксовавшую партию ЭРК? Кто знает, может найдется человек, который воплотит в жизнь сновидения этого лидера. Помните, в какую страну он отправился в прошлом году и с кем встретился?
Источник: газета «Ачык Соз» №20 30.05.2019 / стр. 5, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!