Лидер невиновна, она должна быть освобождена

Лидер партии «Жаны Мезгил» Рита Сулайманова сидит за решеткой более одного года.

Эта женщина на ровном месте была взята под стражу, по вине необразованных, недалеких людей. Вчера мы специально отправились на ее судебное заседание. Отметим, что в ходе процесса ни один человек не давал показания против нее. В очередной раз убедились в том, что на земле, где нет справедливости, могут сидеть в тюрьме даже те люди, чья вина не была доказана. Слышали, что судья Мирлан Термечиков не допускал до этого какие-либо оплошности. Поэтому мы верим в то, что на следующем судебном заседании Р. Сулайманова будет выпущена на свободу.

Такого же мнения придерживаются адвокаты. Если суд придерживается принципа о том, что с человеческой судьбой нельзя играть, то справедливость восторжествует. Вот с такими мыслями разошлись довольными сторонники лидера. В госпоже Рите полно хороших человеческих качеств. Она всегда оказывала помощь тем, кто испытывал трудности. Пришло время, когда обрушатся злобные планы тех, кто хочет зла партии, которая призвана помогать бедным, нищим, инвалидам. Стоит отметить, что общественность негативно воспримет попытку играть с человеческой судьбой. Пускай освободят лидера, ведь она невиновна!

Источник: газета «Ачык Соз» №20 30.05.2019 / стр. 4, gezitter. org