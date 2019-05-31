Сын свояка премьер-министра вернул полученную в "КТ Мобайл" зарплату

Бывший замдиректора "КТ Мобайла" Эрназар Иманкадыр уулу вернул зарплату, полученную за время работы в компании.

Об этом он написал сегодня, 30 мая, на своей странице в соцсети.

По словам Эрназара Иманкадыр уулу, суммарно он получил за время работы в компании 787 тыс. сомов зарплаты. "Надеюсь, что этот шаг и мой уход из компании снизят уровень политизированности проекта "Салам" и он будет, наконец, успешно запущен. Убежден, что Кыргызстану нужен свой собственный национальный мобильный оператор", – пишет он.

Эрназар Иманкадыр уулу является сыном Иманкадыра Рысалиева – свояка премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. В Жогорку Кенеше было сказано, что самую большую зарплату в "КТ Мобайле" получал Эрназар Иманкадыр уулу. Он ушел с должности после критики общественности.

Источник: super.kg, gezitter. org