«Все земные радости находятся в распоряжении «новых кыргызов» и их «золотых детей»

Эксперты неоднозначно восприняли заявление Эльвиры Сурабалдиевой о том, что дети чиновников нескромным поведением «выдают» благосостояние своих родителей

Современная философия заключается в том, чтобы демонстрировать свое благосостояние. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-депутат ЖК Алишер Мамасалиев, комментируя заявление парламентария Эльвиры Сурабалдиевой о том, что дети высокопоставленных чиновников «выдают» своих скромных родителей, получая образование за рубежом и разъезжая на дорогих автомобилях.

- Сейчас у многих есть возможность обучать своих детей за рубежом, - отметил он. - Есть масса программ, с помощью которых можно получать иностранное образование и стипендию. Единственное требование - знание английского языка. Я сам проходил стажировку в США через программу. Не соглашусь с тем, что только дети богатых людей учатся в иностранных вузах. Что касается демонстрации современных атрибутов - откройте Инстаграм. Современная философия - показывать свою успешность. Студенты могут учиться в университете, ездить на маршрутке, но пользоваться последней моделью айфона. Мировоззрение людей изменилось.

Вместе с тем Мамасалиев подчеркнул, что самодостаточным людям не требуется доказывать что-либо окружающим.

- Среди моих друзей нет чересчур богатых людей, - добавил экс-депутат ЖК. - Мы все люди - представители среднего класса. Не демонстрируем перед кем-то свою «крутизну». Каждый самодостаточный человек уверен в себе - ему не нужно никому ничего доказывать.

В свою очередь политолог Токтогул Какчекеев заявил Vesti.kg, что положительно относится к тому, когда дети высокопоставленных людей открыто демонстрируют свое благосостояние.

- Я положительно отношусь к этому, - сказал он. - Как гражданин Кыргызской Республики я осознаю, что мы живем при капитализме. Так называемые «новые кыргызы» представляют буржуазный слой общества. Они владеют всеми богатствами, оставшимися от СССР, политической властью. Они являются крупными землевладельцами. И в принципе, они владеют всем тем, что сегодня в КР ценно. Соответственно, дети «новых буржуа» учатся в престижных зарубежных вузах, разъезжают на «Бентли». Все земные радости находятся в их распоряжении. У нас многие граждане требуют морали, нравственности. Но нынешняя мораль - самый дешевый, никому ненужный товар.

Кроме того, политолог отметил, что заявление Эльвиры Сурабалдиевой можно расценить, как пиар перед предстоящими парламенсткими выборами.

- Если бы нравственность существовала в какой-то степени, то отцы новой «золотой молодежи» вели бы себя иначе, - продолжил Какчекеев. - Они не совершали бы коррупционные действия, не наносили бы ущерб национальным интересам. А у нас это происходит сплошь и рядом. Госпожа Сурабалдиева тоже принадлежит к классу богатых людей. Это, скорее всего, пиар перед предстоящими выборами. Мол, я не такая, как они. Но мы-то помним ее конфликт с директором агентства госмонополии. Соответственно, смешно, когда об этом говорят люди, находящиеся на вершине власти и владеющие немалыми средствами.

Поясним, накануне депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева заявила о том, что многие чиновники пытаются быть скромными. Однако, по ее словам, собственные дети выдают их, получая образование в иностранных вузах, разъезжая на дорогих автомобилях.

VESTI.KG