За несколько лет из Кыргызстана выведено минимум 250 миллионов долларов

За несколько лет из Кыргызстана выведено как минимум 250 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении «Азаттыка».

Журналист «Азаттыка» Али Токтакунов в ходе исследования документов выяснил, что часть средств переведена на счета иностранных граждан. Но надежные источники сообщают, что сумма выведенных из республики средств может быть больше – 700 миллионов долларов.

Согласно банковским квитанциям, средства переводил Айэркин Саймаити, гражданин Китая. Сотни миллионов долларов переводились на счета в Турции, Британии, ОАЭ, Германии, России, Китае - всего в 13 государств. Тот же гражданин Саймаити от имени своей супруги Вуфули Бумаилиамуну в 2015-2017 годы перевел из Турции в Кыргызстан благотворительному фонду имени Ысмайыла Матраимова 2 338 700 долларов.

Благотворительный фонд зарегистрирован на имя Руслана Матраимова – младшего брата бывшего зампредседателя ГТС Райымбека Матраимова. В беседе с «Азаттыком» он заявил, что не знаком с Саимаити и Бумаилиамуну, и опроверг информацию о том, что получал от них средства.

Благотворительный фонд имени Ысмайыла Матраимова уже несколько лет проводит спортивные мероприятия, на которые приглашаются высшие государственные чиновники.

​29 мая в эфир вышел очередной выпуск программы «Ынгайсыз суроолор» («Неудобные вопросы»). Автор выпуска Али Токтакунов выяснял причастность семьи Матраимовых к выводу из Кыргызстана сотен миллионов долларов. Официальные органы пока не отреагировали на озвученные в расследовании факты.

27 мая, заместитель председателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев в интервью «Азаттыку» заявлял, что проверка имущества Матраимова завершается. Напомним, проверка имущества Райымбека Матраимова ведется уже пять месяцев.

Работу, которую правительство не может закончить вот уже шесть месяцев, «Азаттык» сделал за несколько часов. Об этом, выступая в парламенте, заявил депутат ЖК от СДПК Рыскелди Момбеков.

