Проект «Безопасный микрорайон» в действии. Задержаны парни, воровавшие колеса авто в Бишкеке

Задержаны парни, воровавшие автозапчасти в микрорайонах Бишкека.

Об этом сообщает ГУВД столицы.

По данным ведомства, вчера, 29 мая в милицию обратился бишкекчанин, с заявлением о краже четырех колес от авто. Ущерб составил 30 тыс. сомов.

Еще у одного автолюбителя похитили два передних колеса от «Субару Легаси». Все эти факты зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство.

С помощью записей камер наружного видеонаблюдения проекта «Безопасный микрорайон» сотрудниками милиции установили и задержали троих подозреваемых.



Автор К-Nеws