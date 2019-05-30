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Проект «Безопасный микрорайон» в действии. Задержаны парни, воровавшие колеса авто в Бишкеке

Задержаны парни, воровавшие автозапчасти в микрорайонах Бишкека.

Об этом сообщает ГУВД столицы.

 

По данным ведомства, вчера, 29 мая в милицию обратился бишкекчанин, с заявлением о краже четырех колес от авто. Ущерб составил 30 тыс. сомов.

 

Еще у одного автолюбителя похитили два передних колеса от «Субару Легаси». Все эти факты зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство.

 

С помощью записей камер наружного видеонаблюдения проекта «Безопасный микрорайон» сотрудниками милиции установили и задержали троих подозреваемых.

 

 


Автор К-Nеws

           

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