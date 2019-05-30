По делу об установлении прослушки в кабинет Атамбаева начато досудебное производство. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
По ее данным, Военной прокуратурой собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки» и «Злоупотребление служебным положением» УК КР.
Официальное заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева поступило в Генеральную прокуратуру 27 мая. Оно приобщено к материалам ранее начатого досудебного производства.
Представителя «Форума» пытался завербовать человек, который представился сотрудником ГКНБ. Он передал два «жучка» для установки в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова.
Автор К-Nеws
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