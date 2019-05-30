В Базар-Коргоне школьник избил младших учеников за фото со своей девушкой

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области ученик 11-го класса побил девятиклассников за то, что они фотографировались с его девушкой.

Видео инцидента опубликовали пользователи социальной сети Facebook.

На видео видно, как подросток построил мальчиков и бьет их.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что данный факт действительно зафиксирован, однако заявления в милицию не поступало.

«Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Мелкое хулиганство». Мальчики учатся в одной школе. Потерпевшие сфотографировались с девушкой одиннадцатиклассника. За это он завел их на территорию пансионата и стал бить», — прокомментировали в УВД.





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