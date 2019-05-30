Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Выбрать ТВЕА рекомендовал Китай      

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ.
Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Бывший премьер-министр Сапар Исаков поинтересовался у представителей Минфина, которых допрашивают третье судебное заседание, была ли у правительства Кыргызстана возможность выбрать компанию-подрядчика по реконструкции ТЭЦ. «Была ли альтернатива от китайской стороны выбрать подрядчика? Была ли возможность выбрать из других компаний, кроме TBEA?» — спросил Сапар Исаков.
Чиновник Минфина ответил, что список компаний на модернизацию вчера искали в ведомстве, но не нашли. Но есть рекомендация китайской стороны — модернизацию ТЭЦ поручить именно ТВЕА.
Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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