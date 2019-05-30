Молдокматов: За продажей людей стоят в том числе "начальники"

В сегодняшнее время не прекращается поток незаконной миграции, усиливаясь изо дня в день.

Остается актуальной проблема обмана людей, когда они становятся жертвами работорговли. Среди них есть и пропавшие без вести. Как работают в Кыргызстане агентства по трудоустройству за границей? Может, подобные случаи не прекращаются из-за мягкости наказания задерживаемых по фактам работорговли? В прямом эфире программе "Кун чекит" мы взяли интервью на эту тему у председателя партии "Замандаш" Жениша Молдокматова.

— Всё ещё не прекращается поток незаконной миграции. В большинстве случаев жертвами работорговли становится молодёжь. С чем связано непрекращение фактов продажи людей? В чём причина: бездействии соответствующих структур или незрелости закона?

— Каждый выезжающий за границу гражданин должен знать законы. Наши мигранты обо всем не знают, поэтому попадают в неприятные ситуации. Большинство выезжающих за границу – молодые люди, они ко всему относятся легко, а позже мучаются. В рабство больше попадают 17-18-летние. Их сознание еще не сформировано, они доверчивы. Услышав обещание заработков в многие доллары, они представляют замечательную жизнь и становятся жертвами обмана. К сожалению, за обещанными легкими деньгами скрывается много проблем. Фактов продажи людей много на юге и на Ошском рынке в Бишкеке. Это самый настоящий бизнес. Органы об этом знают. Знают даже начальники, более того, они к этому причастны. Если хотите, продажа людей является источником доходов чиновников. Незаконные агентства по трудоустройству принадлежат депутатам, министрам. На сегодняшний день продажа людей по тяжести стоит выше как коррупции, так и летальных исходов. Поэтому мы прилагаем всевозможные усилия для устранения таких явлений.

— Почему нет контроля над деятельностью упомянутых выше частных агентств, которые обещают трудоустроить, отправляют за границу, но при этом не берут на себя ответственности?

— Как мне известно, в стране около 70 легально работающих агентств, обладающих всеми разрешительными документами. И сколько выходит, если число этих агентств умножить в 4-5 раз? Все они работают без лицензии. В сфере миграции есть два самых проблемных вопроса: это "Груз 200" (погибшие, скончавшиеся граждане) и работорговля. У слушателей может возникнуть вопрос, почему такие фирмы не закрывают и они продолжают работать. Дело в том, что у каждой такой фирмы есть "крыша". Все они жаждут денег. У меня слов не осталось для начальников, которые творят такое. Постыдились бы!

— Насколько легко привлечь к ответственности причастных к продаже людей юридические или физические лица? Возможно, именно с этим связано частая регистрация подобных фактов?

— Вполне себе легко привлечь. Оплачивают штраф и всё. Сегодня закроют, а завтра они открываются снова. Поэтому чувствуют себя уверенно! А между тем наши граждане продают в рабство на чужбине и пропадают с концами. В тоге рушится судбьа целых семей. Людей, которые незаконно трудоустраивают, задерживают, потом снимают с них деньги и отпускают.

— Как можно пресечь и остановить подобные факты?

— Во-первых, надо ужесточить закон. Должен быть сильным контроль Жогорку Кенеша. Если бы органы привлекли нескольких к строгому наказанию, то это было острасткой для других. Работорговцев надо осуждать на пожизненный срок. Агентства, трудоустраивающие незаконно, надо штрафовать на большую сумму и осуждать на 6-7 лет. Тогда прекратятся шокирующие факты.

Источник: maralfm.kg