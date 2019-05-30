Акция «Будь грамотным» только подтвердила низкий уровень грамотности чиновников

Национальная комиссия по государственному языку с 15 мая проводит акцию «Будь грамотным».

Мероприятие организовано в честь 30-летия принятия Закона «О государственном языке Кыргызской Республики».

В акции участвовало 1 100 человек из столицы – государственные и муниципальные служащие, преподаватели вузов, школ и детских садов, журналисты и студенты бишкекских вузов. По данным Национальной комиссии по государственному языку, в акции участвовали депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков, заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков, народные артисты КР, известные дикторы.

Стало известно, что в Бишкеке наивысшую оценку «отлично» получило 63 человека.

Сообщается, что были и те, кто получил «2» (463 человека), «1» (26 человек), «0» (за то, что списывали из интернета).

Участники акции, которая завершилась 27 мая, пока не знают о том, какие оценки они получили. В любом случае, это было необходимое мероприятие в нынешнюю эпоху глобализации, когда наша жизнь тесно переплелась с интернетом и люди редко начали писать от руки. Соответственно, Национальной комиссии по государственному языку следует отныне проводить такие диктанты хотя бы с участием госслужащих, чтобы они могли трудоустраиваться только в зависимости от получаемой оценки. Может тогда у нас допускали бы меньше ошибок при написании писем или текста баннера на международной конференции?

Источник: газета «Майдан.kg» №20 от 29.05.2019 / стр. 2, gezitter.org