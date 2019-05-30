Плохие дела Жамангулова

Директор «Мегакома» Акылбек Жамангулов, по всей видимости, был вовлечен или будет вовлечен в дурные дела.

На просторах интернета не перестают публиковать сведения о «тяжелом» жизненном пути этого парня. С 15 лет он работал в водочном заводе отца. Стал гендиректором, не имея высшего образования. Ничего не платил в Соцфонд. Работал днем и одновременно учился очно в трех высших учебных заведениях! Как это понимать? Это же наглый обман государства. Говорят, Жамангулов причастен и к хищениям в аэропорту «Манас». Он получил из банка Бабанова ссуду на 500 тысяч долларов и был занесен в список депутатов партии «Республика». Став директором «Мегакома», он взял 19,3 млн сомов, объявив тендер на рекламу. Тендер так и не состоялся, говорят, деньги он отдал ловкачам. Брат Жамангулова – Асылбек Жамангулов сидит в китайской тюрьме. Говорят, растратил деньги, пообещав построить цементный завод. Интересно, что скажут депутаты, которые сделали Жамангулова директором «Мегакома»?! Может он сам выскажется по этому поводу…

Источник: газета «Багыт.kg» №20 от 29.05.2019 / стр. 3, gezitter.org