Главой ОАО “Электрические станции” “должен стать” уроженец Нарынской или Иссык-Кульской областей?

Бишкек, “Саясат.kg”. Кресло гендиректора ОАО “Электрические станции” пустует с 20 марта т.г., после того, как скоропостижно скончался тогдашний руководитель компании Аскар Эшимбеков.

20 марта 2019 г. скоропостижно скончался экс. генеральный директор ОАО “Электрические станции” Аскар Эшимбеков. Прошло более 2-х месяцев, как отсутствует глава основной энергокомпании страны. И.о. обязанности генерального директора Аскарали Койбалиев, ранее судимый и неоднократно замешанный в коррупционных проявлениях, не подписывает основные технические и финансовые документы, напрямую связанные с необходимостью и с важностью жизнедеятельности генерирующих электрическую и тепловую энергии ТЭЦ и ГЭС. Временный глава компании утверждает, что все необходимые документы, будет подписывать новый генеральный директор.

“Бездействие” правительства КР в лице первого вице-премьер министра КР Кубатбека Боронова и заведующего отдела промышленности и ТЭК и недропользования аппарата правительства Азамата Оморова, практически парализовало работу самого главного предприятия в энергетической отрасли.

С 20 марта 2019 г., в связи с кончиной экс. генерального директора ОАО “Электрические станции” Аскара Эшимбекова, не назначен глава энергокомпании. Перед флагманом отечественной энергетики стоят огромные стратегические задачи: подготовка к ОЗП 2019-2020 гг.– закупки угля, мазута, природного газа, оборудования, запасных частей, услуг ремонтов и капитальных строительств. Ремонт ТЭЦ г. Бишкек и Ош, реконструкции Токтогульской, Уч-Курганской и Ат-Башинской ГЭСов, экспорт эл.энергии в соседние государства. В связи с наступлением маловодного цикла приточности основной реки Нарын и боковых каналов, впадающих в Токтогулькое водохранилище, необходимо срочное изменение водно-энергетического режима и ресурса. Решать эти стратегически важные задачи, с “бажариками”, просто времени “край” нет.

Среди энергетиков и в гражданском обществе “бытует” мнение, что генеральным директором ОАО “Электрические станции” должен стать “уроженец” из Нарынской или Иссык-Кульской областей. Так как новым главой Нацэнергохолдинга, буквально недавно стал “выходец”, из южного региона. Кандидатур на главный пост главного энергетического предприятия было “туево” туча - начиная с директоров распред.компаний, и.о. гендиректора и первого зам. гендиректора и многих других.

Остались два основных кандидатур на должность главы ОАО “Электрические станции”-экс. гендиректор распредкомпании и экс. гендиректор данного предприятия. Оба претендента имеют большой опыт работы в энергетической отрасли и они “достойны стать” руководителем флагмана энергетики. Правда один “уроженец” из Иссык-Кульской, а другой “выходец” из Джалал-Абатской областей. Несмотря, на региональную принадлежность кандидатур, правительству крайне необходимо “сегодня” определиться с назначением председателя правления ОАО “Электрические станции”.

Только не назначьте “бажарика” или “фасовщика” спиртовой жидкости в стеклянные и пластиковые бутылки. В этом случае энергетики, гражданское общество и в целом энергетическая отрасль “впадет” в глубокую рецессию и в огромное возмущение и негодование, действиями высокопоставленных чиновников, способствующих стремительному падению, в огромную пропасть энергетической промышленности.

Общественный деятель Р.Умбеталиев.