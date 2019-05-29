Партию «Замандаш» финансирует Матраимов?

Так он выразился во время программы «Элдик талкуу».

Председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов заявил, что ветви власти нуждаются в свежей крови, в новых лицах, в молодых политиках, поэтому политическая партия «Замандаш» будет участвовать на парламентских выборах 2020 года. Так он выразился во время программы «Элдик талкуу».

Как только появились разговоры о том, что он пойдет на выборы, возникли и слухи – партию будет финансировать Раим Матраимов, известный в народе как «Раим-миллион». Так что связывает партию «Замандаш» с Раимом Матраимовым?

«Как только партия начинает активно заниматься политическими делами, как возникают различные разговоры о ней. Я лично не знаком с Матраимовым. Он не имеет какого-либо отношения к партии «Замандаш», в том числе финансового», – сказал Жениш Молдокматов.

Источник: газета «Багыт.kg» №20 от 29.05.2019 / стр. 2, gezitter.org