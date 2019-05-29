Пистолеты из внедорожника

Оперативники с поличным задержали вооруженного члена ОПГ.
Как пояснила пресс–служба Чуйского УВД, сотрудниками криминальной милиции была получена информация, что житель Сокулука носит с собой огнестрельное оружие.
Сыщиками была получена санкция на проведение обыска по месту жительства подозреваемого в Новопавловке. В салоне его внедорожника они нашли два пистолета. Заводские номера на оружии оказались сбитыми.
Владелец автомашины Т. Б. 1989 года рождения, уроженец Нарынской области, отказался объяснить правоохранителям, откуда у него пистолеты. В ходе следствия установлено, что задержанный состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Он водворен в ИВС.
В настоящее время следственной службой ОВД Сокулукского района назначена судебно–баллистическая экспертиза и проводится досудебная проверка.
Бек МУРАТОВ.
"Вечерний Бишкек"
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