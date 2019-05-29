Пистолеты из внедорожника

Оперативники с поличным задержали вооруженного члена ОПГ.

Как пояснила пресс–служба Чуйского УВД, сотрудниками криминальной милиции была получена информация, что житель Сокулука носит с собой огнестрельное оружие.



Сыщиками была получена санкция на проведение обыска по месту жительства подозреваемого в Новопавловке. В салоне его внедорожника они нашли два пистолета. Заводские номера на оружии оказались сбитыми.



Владелец автомашины Т. Б. 1989 года рождения, уроженец Нарынской области, отказался объяснить правоохранителям, откуда у него пистолеты. В ходе следствия установлено, что задержанный состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Он водворен в ИВС.



В настоящее время следственной службой ОВД Сокулукского района назначена судебно–баллистическая экспертиза и проводится досудебная проверка.



Бек МУРАТОВ.

"Вечерний Бишкек"