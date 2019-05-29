Взят под стражу в зале суда

Он взят под стражу в зале суда.

Свердловский районный суд в минувшую пятницу признал виновным бывшего начальника девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева по всем предъявленным ему обвинениям — по ст.320 ч.2 УК (4 эпизода) и на основании ст.78 УК путем частичного сложения наказаний окончательно определил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 700 расчетных показателей. Он взят под стражу в зале суда.



Органами следствия Мусакеев обвинялся в том, что он, будучи начальником 9–й службы ГКНБ в период 2016–2017 годов, злоупотреблял служебным положением в интересах приближенных к себе сотрудников этой службы, грубо нарушал требования Жилищного кодекса. Без учета общей очередности, попирая права многих других сотрудников службы, длительное время состоящих в списках очередников на получение служебного жилья, незаконно распределял во внеочередном порядке служебные квартиры тем лицам, которые стояли в конце списка очередников.



Таким незаконным образом им было распределено 15 служебных квартир, в том числе трем сотрудникам, ранее уже получавшим квартиры — повторно.



В результате его незаконных действий 18 сотрудников 9–й службы, действительно нуждающиеся в первоочередном порядке в обеспечении жилой площадью и длительное время состоявшие в общей очереди, не получили жилье. Тем самым были грубо нарушены их охраняемые законом права.



Кроме того, в результате этих незаконных действий Мусакеева подорван авторитет государственной власти, вера граждан в обеспечение государством законности и социальной справедливости.



Данный факт был установлен в ходе служебного разбирательства ГКНБ, куда потерпевшие обратились с жалобами.

По данному факту 27 ноября 2018 года Военной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.2 УК Кыргызской Республики.



По результатам следствия 7 февраля 2019 года Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона Дамиру Мусакееву вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 320 (4 эпизода) Уголовного кодекса “Злоупотребление должностным положением”.



В тот же день Первомайским районным судом города Бишкека в отношении его избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



12 февраля 2019 года уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Бишкека для рассмотрения по существу.



Так, в период со 2 апреля по 24 мая 2019 года судом проведено 10 судебных заседаний, в ходе которых было допрошено 49 свидетелей, 18 потерпевших и 1 представитель потерпевшего, сам обвиняемый Дамир Мусакеев, тщательным образом исследованы материалы уголовного дела, собранные в ходе предварительного следствия доказательства.



На судебных заседаниях свидетели — председатели и члены жилищных комиссий 9–й службы — полностью подтвердили свои показания о том, что незаконное распределение служебных квартир осуществлялось по личному указанию и давлению Дамира Мусакеева.



Допрошенные в ходе судебных заседаний 18 потерпевших полностью подтвердили свои показания о том, что со стороны Мусакеева грубейшим образом были нарушены их права и законные интересы на первоочередное получение служебного жилья, в связи с чем все они имеют к нему обоснованные претензии, полностью поддерживают свое обвинение в его адрес и просили суд принять в отношении него строгие меры уголовного воздействия в рамках Закона.



Допрошенный в ходе судебных заседаний в качестве потерпевшего — представитель ГКНБ Кыргызской Республики М.Б. — также полностью поддержал свое обвинение к Мусакееву и заявил о грубейшем нарушении им требований Жилищного кодекса при распределении служебного жилья, в результате чего военнослужащие, состоявшие в первых рядах общей очереди и не имеющие другого собственного жилья, не были обеспечены жильем. Таким образом, в результате пренебрежительного отношения Мусакеевым к праву военнослужащих на равное и объективное обеспечение жильем нарушены их законные права и интересы, а также грубо нарушены интересы государства, подорван авторитет органов власти и защищаемые государством принципы социальной справедливости.



Нина НИЧИПОРОВА.

"Вечерний Бишкек"