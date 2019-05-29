Замминистра сельского хозяйства Эркинбек Чодуев сейчас учится в Аграрном университете

Замминистра сельского хозяйства Эркинбек Чодуев учится на третьем курсе Кыргызского Национального Аграрного Университета им. К.И. Скрябина.

Об этом на заседании парламента сообщил депутат Абдыбек Дюшалиев.



Отметим, что кандидатуру Эркинбека Чодуева на пост министра сельского хозяйства и мелиорации предложил премьер-министр.

По словам Абдыбека Дюшалиева, на своем посту замминистра Чодуев уже показал свою неспособность эффективно управлять отраслью. Он призвал премьер-министра еще раз подумать над его кандидатурой и оценить все возможные риски. По данным депутата, Чудуев только недавно задумался о получении профильного образования и сейчас он еще учится на третьем курсе аграрного университета.

Премьер-министр уточнил, что Чодуев учится в аспирантуре.

"Он учился в Политехническом институте, изучал строительство в сельском хозяйстве. Сейчас аграрном университете он не простой студент, а учится в аспирантуре", - сказал премьер-министр.

Абылгазиев уверен, что опыт работы на посту замминистра позволит Чодуеву избежать ошибок предыдущих министров.

Напомним, на прошлой неделе Нурбек Мурашев, ушел с должности министра сельского хозяйства и мелиорации. На вакантный пост претендовал молодой предприниматель Тилек Токтогазиев, который заручился поддержкой фракции "Бир Бол", однако премьер-министр предложил кандидатуру Эркинбека Чодуева.



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