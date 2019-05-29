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После драки школьников скончался подросток

28 мая ночью в детскую больницу №3 на скорой помощи доставили несовершеннолетнего с тяжкими телесными повреждениями в бессознательном состоянии.

Эту информацию подтвердили в ГУВД.


Врачи сразу позвонили в службу "102".

 

Известно, что драка несовершеннолетних произошла возле одной из столичных школ 27 мая.

 

Начато досудебное производство по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.

 

Назначены все необходимые экспертизы и проводится досудебное разбирательство. Милиционеры устанавливают личности участников драки.

 

Несовершеннолетний, 2003 года рождения, скончался, не приходя в сознание. Номер школы, возле которой произошла драка, не сообщается.

 

 

 

 
URL: https://kaktus.media/392189

           

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