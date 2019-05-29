После драки школьников скончался подросток

28 мая ночью в детскую больницу №3 на скорой помощи доставили несовершеннолетнего с тяжкими телесными повреждениями в бессознательном состоянии.
Эту информацию подтвердили в ГУВД.
Врачи сразу позвонили в службу "102".
Известно, что драка несовершеннолетних произошла возле одной из столичных школ 27 мая.
Начато досудебное производство по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.
Назначены все необходимые экспертизы и проводится досудебное разбирательство. Милиционеры устанавливают личности участников драки.
Несовершеннолетний, 2003 года рождения, скончался, не приходя в сознание. Номер школы, возле которой произошла драка, не сообщается.
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