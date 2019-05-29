После драки школьников скончался подросток

28 мая ночью в детскую больницу №3 на скорой помощи доставили несовершеннолетнего с тяжкими телесными повреждениями в бессознательном состоянии.

Эту информацию подтвердили в ГУВД.



Врачи сразу позвонили в службу "102".

Известно, что драка несовершеннолетних произошла возле одной из столичных школ 27 мая.

Начато досудебное производство по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.

Назначены все необходимые экспертизы и проводится досудебное разбирательство. Милиционеры устанавливают личности участников драки.

Несовершеннолетний, 2003 года рождения, скончался, не приходя в сознание. Номер школы, возле которой произошла драка, не сообщается.



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