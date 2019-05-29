Адвокат: Сотрудник ГКНБ пытался отобрать долю у учредителя "Акнета"

Сотрудник ГКНБ с помощью угроз пытался отобрать долю у учредителя компании "Акнет" Руслана Абдумажитова.

Об этом сегодня, 29 мая, на пресс-конференции в Бишкеке сообщил Рустам Абдрауфов, адвокат Абдумажитова.

"Руслана Абдумажива с 2017 года фактически начали выбивать из числа учредителей компании "Акнет" при содействие сотрудников ГКНБ. Начались встречи с Русланом по поводу того, чтобы он вышел из компании или передал свою долю.

После этих встреч, где озвучивались угрозы, он хотел все бросить и уехать из страны. Но когда его попытались лишить гражданства Кыргызстана, то он решил бороться. В отношение него начали возбуждать дело. Мол, он незаконно получил гражданство КР. Потом дело передали в ГРС из ГКНБ КР и оттуда передали в суд, чтобы лишить его гражданства. Судья Октябрьского района Кайсын Абакиров в 2018 году лишил его гражданства. Но это должен делать президент Кыргызстана, а не судьи. Получается, этот судья надел мантию президента и лишил гражданства. Требовали, чтобы родственники его выехали из страны. Когда Абдумажитов лишился гражданства, он решил обратиться к президенту КР. В итоге ему вернули гражданство", - пояснил Абдрауфов.

Адвокат подчеркнул, что они верили ГСБЭП до конца. Но, как оказалось, все дела были прекащены.

"Закрыли даже дело по поводу боевых патронов, которые нашли в доме президента компании "Акнет" Кубана Ажимудинова. При этом переделали протоколы выемки, баллистическую экспертизу и прочее. Сейчас в протоколе отсутствуют боеприпасы, но видео есть о выемке. Допрашивают понятых, которые теперь указывают, что они не видели патроны и прочее. В итоге дела закрыты", - рассказал представитель Абдумажитова.

Отметим, что вчера, 28 мая, сотрудники Главного следственного управления МВД КР взяли под стражу президента компании "Акнет" Кубана Ажимудинова, главного бухгалтера ОсОО "Строй сеть" Елену Илеву и генерального директора ОсОО "Строй сеть" Евгения Боярского. Всех троих водворили в ИВС ГУВД Бишкека до избрания меры пресечения судом.

Было предъявлено обвинение по статье "Присвоение и растрата вверенного имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК КР.



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