Мужчина до смерти избил и изнасиловал своего приятеля

В Нарынской области мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство и изнасилование своего приятеля.

Постановление размещено на сайте Верховного суда.





Имена изменены.

Максат познакомился с Бактияром на автовокзале. В магазине он купил бутылку водки и пригласил Бактияра в дом своего приятеля. Там они продолжили распивать спиртные напитки, но после возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Максат несколько раз ударил Бактияра в голову и глаза, а когда тот упал без сознания, продолжил избивать ногами. Затем он перетащил тело Бактияра в другую комнату и изнасиловал его. Бактияр скончался от полученных травм.

Районный суд приговорил Максата к 20 годам лишения свободы. Позже он подал апелляцию. Максат рассказал, что не совершал преступлений, в которых его обвинили. Он, действительно, поссорился с Бактияром и несколько раз ударил его, но не избивал до смерти и не совершал акт мужеложства. По его словам, в это время в доме находился еще один его приятель по имени Талант, который и избил Бактияра до смерти, а после пустился в бега. Максат просил пересмотреть дело и отменить приговор суда первой инстанции.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, оставила апелляцию Максата без удовлетворения.



URL: https://kaktus.media/392187