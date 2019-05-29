Мужчина до смерти избил и изнасиловал своего приятеля

В Нарынской области мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство и изнасилование своего приятеля.
Постановление размещено на сайте Верховного суда.
Имена изменены.
Максат познакомился с Бактияром на автовокзале. В магазине он купил бутылку водки и пригласил Бактияра в дом своего приятеля. Там они продолжили распивать спиртные напитки, но после возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Максат несколько раз ударил Бактияра в голову и глаза, а когда тот упал без сознания, продолжил избивать ногами. Затем он перетащил тело Бактияра в другую комнату и изнасиловал его. Бактияр скончался от полученных травм.
Районный суд приговорил Максата к 20 годам лишения свободы. Позже он подал апелляцию. Максат рассказал, что не совершал преступлений, в которых его обвинили. Он, действительно, поссорился с Бактияром и несколько раз ударил его, но не избивал до смерти и не совершал акт мужеложства. По его словам, в это время в доме находился еще один его приятель по имени Талант, который и избил Бактияра до смерти, а после пустился в бега. Максат просил пересмотреть дело и отменить приговор суда первой инстанции.
Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, оставила апелляцию Максата без удовлетворения.
URL: https://kaktus.media/392187
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!