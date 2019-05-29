Суд по делу экс-замминистра А.Жусубалиева: Предназначенные для взятки $100 тыс. хранились в одной из обменок Бишкека, - свидетель

Первомайский районный суд сегодня, 29 мая, рассматривает дело в отношении экс-замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева, который был задержан при получении взятки в 50 тыс. долларов.

В ходе судебного заседания судья Марат Сыдыков огласил показание свидетеля Артисбека Молдоташева, протокол допроса от 8 декабря 2018 года. Допросил следователь Абдыкалыков.

Суд по делу экс-замминистра А.Жусубалиева: Меченные $45 тыс. нашли у него на балконе, среди матрасов были обнаружены 500 тыс. сомов, в спальне - 180 тыс. сомов, - свидетель Показание свидетеля А.Молдоташева:

«В обменном пункте ОсОО «Датка ЛТД» работаю уже около 8 лет. По существу данного дела: 22 ноября 2018 года примерно в 20 часов 30 минут в обменный пункт пришел мой знакомый по имени Насыр вместе с неизвестным мне человеком, точного имени не помню, либо Болот, либо Бакыт. В ходе разговора он сказал, что у его друга, который пришел с ним, есть денежные средства в сумме 100 тыс. долларов США, которые он хочет оставить на сохранение. В этот момент мне позвонил Мирлан Кодоров (директор ОсОО «Датка ЛТД»), который сказал, чтобы я принял денежные средства в сумме 100 тыс. долларов и выписал ему квитанцию с печатью ОсОО «Датка ЛТД» о принятии указанной суммы. После этого приятель Насыра передал 10 пачек 100-долларовых купюр оператору Садыралиеву Жанату, далее Садыралиев пересчитал денежные средства на кассовой машинке, общая сумма составила 99 тыс. долларов США. Затем знакомый Насыра сказал, что часть денег нужна ему, после чего он забрал одну неполную пачку 100-долларовых купюр. В итоге нам оставил 90 тыс. долларов США. Выписал квитанцию о принятии 90 тыс. долларов и передал знакомому Насыра. После этого они ушли, при этом указанную сумму они забирали по частям в следующем порядке:

- 23 ноября они забрали 2 тыс. долларов;

- 24 ноября – 52 тыс. долларов;

- 28 ноября – 500 долларов;

- 30 ноября – 5500 долларов;

- 2 декабря – 10 тыс. долларов;

- 3 декабря – 20 тыс. долларов.

Все это записано в рабочем журнале, после того, как они забрали 20 тыс. долларов 3 декабря 2018 года, я их больше не видел», - сказал он.

Вопрос следователя: При каких обстоятельствах вы познакомились с Насыром и в каких вы отношениях?

- А.Молдоташев: С Насыром я познакомился через М.Кодорова, он приходится ему родственником, точную дату знакомства я не помню, знакомы мы около 10 лет, в близких отношениях с ними не состою.

Следователь: Оставлял ли Насыр с другими лицами еще денежные средства в обменном пункте, если да, то какую сумму?

- А.Молдоташев: Нет, это было в первый раз.

Следователь: Известно ли вам происхождение денежных средств в сумме 90 тыс. долларов, оставленных 22 ноября 2018 года Насыром и его знакомым в обменке на сохранение?

- А.Молдоташев: Нет, мне их происхождение и предназначение неизвестно. Вернее, не интересовался, и они ничего мне не говорили», - текст протокола допроса свидетеля А.Молдоташева.



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