Депутаты предлагают разрешить покупать землю мигрантам, получившим другое гражданство

Политолог Марат Казакпаев отметил, что это мировая практика, которую нужно ввести в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают разрешить приобретать недвижимое имущество мигрантам, уехавшим из Кыргызстана.

Один из инициаторов законопроекта Алмамбет Шыкмаматов сказал Vesti.kg, что нынешнее законодательство принимает уехавших из страны мигрантов в качестве иностранцев, тем самым ограничивая их права в покупке земель.

«Абсолютное большинство их считают свое пребывание там временным – до финансового улучшения состояния жизни семьи/государства или до достижения определенного возраста. Например, земельным законодательством не допускаются предоставление и передача в собственность иностранным гражданам сельскохозяйственных угодий, а земли не сельскохозяйственного назначения, промышленные, производственные, земли населенных пунктов предоставляются только во временное (срочное) пользование», - говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Парламентарии утверждают, что законопроект снимет ограничение в отношении бывших граждан Кыргызстана и родившихся в Киргизской ССР, за исключением ограничений, связанных с приобретением права собственности, а также права срочного (временного) и бессрочного пользования на земельные участки, находящиеся на приграничных территориях. Снятие ограничений не будет касаться граждан сопредельных Кыргызской Республике государств.

Между тем политолог Марат Казакпаев поддерживает инициативу депутатов. По его мнению, мигранты должны пользоваться правом на приобретение имущества в родной стране.

- Я поддерживаю эту идею, потому что они являются выходцами из Кыргызстана, - поделился мнением с Vesti.kg эксперт. – Проект предсказуемый, это мировая практика.





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