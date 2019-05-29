50 женщин «Зеленхоза» посадили в Бишкеке 1 млн 300 цветков

Теперь столица выглядит совсем по-летнему

Ассортимент посаженных трудолюбивыми сотрудницами МП «Бишкекзеленхоз» цветов на клумбах Бишкека впечатляет.



Они высадили 1 млн 300 цветов таких видов, как: сальвия, тагетес, агератум, львиный зев, алиссум, катарантус, колеус, цинерария, седум и много других видов и сортов. Теперь город выглядит совсем по-летнему.



Помимо уже имеющихся клумб, где ежегодно высаживаются цветы, за прошедшую неделю открылись и новые цветники.



Например, вместо старого розария, который украшал клумбы у Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова на протяжении 30 лет, высадили более 113 тысяч цветков в виде кыргызского шырдака. Впервые в обустройстве клумб были использованы декоративные камушки мраморной крошки.





На Аллее молодежи разбиты новые цветники из 56 тысяч цветков. Цветочная композиция будет ещё дополняться.

Пересечение бульвара Молодой Гвардии и проспекта Жибек Жолу украсили 36 кустарников самшита и 11 тысяч цветов помпонного лимонного тагетеса и красной сальвии. Ранее там было бетонное покрытие и прочий строительный мусор. Там же муниципальным предприятием «Тазалык» был обновлен цвет стелы.



Цветочная композиция появилась также на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева. Там высадили более 2 тысяч цветов. На этой клумбе также была использована мраморная крошка.



В верхней части города на клумбах у государственной резиденции "Ала-Арча" высадили 21740 цветков колеуса, сальвии, кохии, агератума, тагетеса и петунии. В составлении этой цветочной композиции также использовалась мраморная крошка.



Ещё на трех новых клумбах продолжаются работы.



Посадки начались с середины апреля, участвует в них 50 сотрудниц Бишкекзеленхоза.



На всех клумбах сотрудницы Бишкекзеленхоза высаживают различные узоры, рисунки и цветочные ковры, как в виде кыргызского национального шырдака, так и персидского ковра в Дубовом парке.



Эскизы будущих клумб составляются ландшафтными дизайнерами и агрономами Бишкекзеленхоза.



Дорогие горожане и гости столицы! Мы очень-очень просим вас беречь и любить цветы, а также проявлять бдительность и при малейшем подозрении на кражу обращаться в милицию и муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» по номеру: 37-53-30, 0709399977, либо на WhatsApp-канал ГУВД г.Бишкек 0708102000.



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