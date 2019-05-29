Кандидат на пост главы Минсельхоза сват депутата Жогорку Кенеша?

Народный избранник прокомментировал заявление отечественных СМИ

Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев опроверг слухи о том, что имеет родственные связи с кандидатом на пост министра сельского хозяйства Эркинбеком Чодуевым.

- Алиярбек Токобекович официально заявляет, что не приходится родственником Чодуеву, они не сваты, - передали Vesti.kg в приемной нардепа.

О родственных связях народного избранника с Чодуевым сообщили отечественные СМИ.

Журналисты заявили, что Алиярбек Абжалиев (сват президента Сооронбая Жээнбекова) приходится сватом замглавы Министерства сельского хозяйства и кандидату на пост главы ведомства Эркинбеку Чодуеву.

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