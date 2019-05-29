В КР президента телекоммуникационной компании «Акнет» водворили в ИВС

Президента компании «Акнет» Кубана Ажимудинова водворили в ИВС.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Кыргызстана.
По его данным, вместе с ним задержаны главный бухгалтер и генеральный директор ОсОО «Строй сеть». Эту компанию следствие считает аффилированной с «Акнетом», через которую списывались крупные суммы денег.
«В ходе расследования уголовных дел установлено, что за 2017 год в качестве абонентской платы в ОсОО «Акнет» поступило более 1 миллиарда сомов (более 17 млн долларов), при этом ОсОО «Акнет» по итогам 2017 года указало чистую прибыль в размере 195 миллионов сомов, списав остальную сумму на расходы. По итогам 2018 года на счета ОсОО «Акнет»также поступило более 1,2 миллиарда сомов в качестве абонентской платы. В ходе расследования установлены факты необоснованного увеличения расходов со стороны должностных лиц ОсОО «Акнет» и доначислено налогов на 150 миллионов сомов», - отмечает МВД.
Также подчеркивается, что установлены 11 фирм, аффилированных с ОсОО «Акнет». «С июня 2016 года по 2018 год из ОсОО «Акнет» в одну из аффилированных фирм - ОсОО «Строй сеть» - перечислены 101 099 401 сомов, которые были обналичены и списаны на оказание услуг, которые документально не подтверждаются. Есть и другие подобные факты», - говорится в официальном пресс-релизе.
Задержанные подозреваются в преступлении по статье 205, ч. 2 п.1, ч. 3, п.1 (присвоение и растрата вверенного имущества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК КР.
Напомним, 22 ноября 2018 года уполномоченные органы провели обыск в офисе «Акнет». В финполе в январе 2019 года заявили, что в рамках возбужденного уголовного дела в отношении интернет-провайдера ОсОО «Акнет» возмещено более 85 млн сомов. Позже стало известно, что ГСБЭП прекратила расследование.
Но в конце марта Генеральная прокуратура отменила решение финпола и передала расследование МВД.
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